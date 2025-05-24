«Золотой» базилик и абрикосы почти задаром: что почем на Комаровке в выходные 24.05.2025, 18:33

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Кусаются цены и на молодой белорусский картофель.

На главном рынке столицы свежий урожай овощей, зелени и ягод все больше вытесняет с прилавков импортную продукцию. В огуречной и клубничной «математике» разбиралось госагентство «Минск-Новости».

Клубника сейчас — главный объект притяжения на Комаровке. Пройти мимо лотков с ней просто невозможно: витающий по всему рынку аромат заманивает к прилавкам, а каждый продавец щедро предлагает попробовать красную ягодку и убедиться в ее вкусе и сладости. Отборную греческую можно найти по 13,90 рубля, а белорусская — пинская и брестская — продается примерно по 20 за кило.

Мелкую голубику можно отыскать по 60 рублей за кило, хотя в среднем ягоды выставлены по 80. Появилась на Комаровке и первая узбекская черешня. На вид и размер она, конечно, больше походит на вишню, зато цена на нее радует по сравнению с недавними расценками — по 35−40 рублей за кило.

Кроме того, на рынке массово появляются абрикосы, турецкие — от 6,90 рубля. На одной из точек уже можно закупиться на варенье: чуть подмятые и с пятнышками, но спелые и ароматные плоды выставлены по 3 рубля за кило.

Прошлогодние, но все еще крепкие и румяные яблоки от белорусских фермеров оцениваются в 5,5−6 рублей. Кило груш обойдется в 7,5 рубля, такой же ценник стоит на самом дешевом винограде — хотя самые лучшие ягоды стоят существенно дороже. Несезонные пока дыни и арбузы — по 6,50 и 10 рублей соответственно.

Выбор свежих белорусских огурцов — еще лучше. Цены начинаются от 3,50 за кило. Частники свою продукцию оценивают дороже: есть зелененькие и по 7,50, и по 10, и даже за 20 рублей.

На томаты разбежка по прайсу также большая. Самые простые можно взять по 5 рублей, сливки — по 7,5, малиновые — по 9,90, а сладкие черри и мясистые азербайджанские повсеместно отдают дороже 10 рублей.

Есть где разгуляться и у прилавков с зеленью. Импортный айсберг выставлен по рублю за 100 граммов, разнообразные салаты: рамен, фризе, масленичный, лоло россо и многие другие — по 1,5 рубля за аналогичный вес. Пучки душистых рукколы и мяты — по 3,50, щавель — по 2, шпинат и укроп — по 1,5 рубля. Молодой нежный пак-чой — по 2,5 рубля, листья кейла — по 1,90. На общем фоне сильно выделяется по прайсу фиолетовый базилик — по 8−10 рублей.

Кусаются цены и на молодой белорусский картофель. Прайс начинается с 5,90 рублей за клубни покрупнее и заканчивается на 9 рублях за самый мелкий и нежный урожай. Лук нового урожая — от 2,50 рубля, морковь — от 2 рублей, ранняя свекла — по 6−9 рублей. Пучки мелкой свеклы вместе с ботвой отдают по 5 рублей. Хрусткая молодая капуста выставлена за 3−5 рублей.

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