ВСУ уничтожили «жирную цель» оккупантов стоимостью 45 млн долларов 1 24.05.2025, 18:48

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Этот комплекс является одним из ключевых средств противовоздушной обороны РФ.

ВСУ уничтожили один из самых современных российских зенитно-ракетных комплексов «Бук-М3», стоимость которого достигает 45 миллионов долларов.

Об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войск «Хортица».

«На одном из ключевых направлений уничтожили вражеский зенитный ракетный комплекс «Бук-М3», - рассказали военные.

По их данным, разведчики бригады артрозведки «Черный лес» обнаружили и скорректировали огонь по станции новейшего зенитно-ракетного комплекса ПВО врага средней дальности «Бук-М3» с боекомплектом.

Как сообщают в ОСУВ «Хортица», вражеское средство ПВО было обнаружено на позиции перед выполнением стрельб.

Отметим, что ЗРК «Бук-М3» является одним из ключевых средств противовоздушной обороны врага, которую он использует для поражения целей в воздухе, на земле и на воде.

Сейчас «Бук-М3» - самая современная модификация, радиус перехвата до 70 км. Ориентировочная стоимость такого комплекса ЗРК 45 млн долларов.

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