В деревне под Минском купили дом за миллион долларов 2 24.05.2025, 19:02

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Он стал самой дорогой сделкой апреля.

В апреле в деревне Приморье, которая находится недалеко от Минского моря, купили дом за 1,1 миллиона долларов. Он оказался самым дорогим домом, проданным в Беларуси в прошлом месяце, пишет Realt.by.

Деревня Приморье находится в нескольких километрах от Минска — между Заценью и Семково. Название говорит само за себя — неподалеку находится Минское море.

Что касается дома, то это блочный коттедж 2015 года постройки площадью 253 квадратных метра. Участок — 19 соток.

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