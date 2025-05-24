«Это удар по имперской идее и по психике Путина» 2 24.05.2025, 19:20

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Психолог составила топ страхов российского диктатора.

Путин уже не раз доказывал, что боится ударов по Москве, боится, что его предадут близкие люди. Meta.ua решила озвучить ТОП сокровенных страхов Путина, чего боится этот кровавый диктатор.

Помочь в этом согласилась правозащитница, практикующая юрист, психолог по образованию Наталья Климчук. Она исследует влияние детских травм на поведение лидеров, политические процессы и трансформационную стойкость.

«Этот анализ сделан с опорой на типологию и концепции аналитической психологии Карла Густава Юнга. Не для оправдания – а для понимания. Потому что человек, замкнутый в своих детских травмах и теневых аспектах психики, способен превратить целую страну – а то и мир – в декорации своего внутреннего конфликта», – рассказала она.

Страх одиночества и заброшенности

Путин родился в Ленинграде спустя несколько лет после войны. Его родители пережили блокаду, потеряли двух сыновей. Путин много времени проводил на улице, фактически предоставленный самому себе.

Анализ: это классическая травма отсутствия безопасной привязанности. Ребенок, лишенный эмоционального отклика и тепла, либо замыкается в себе, либо учится манипулировать, чтобы выжить. Чувство «меня никто не спасет» перерастает в установку «контролируй всех, иначе погибнешь».

Проявления во взрослой жизни:

- патологическая подозрительность;

- отказ от близких связей (ни одного публичного друга, максимально закрытая семья);

- демонстративное одиночество;

- рвение контролировать всех и вся (внутренние репрессии, «вертикаль власти»).

- постоянное самоутверждение из-за внешних побед.

Страх унижения

По некоторым данным, Путин в юности испытывал насмешки и унижения. Отсюда ранняя тяга к боевым искусствам и жесткая реакция на любое проявление неповиновения.

Анализ: это активированная тень – отвергнутые части личности (страх, стыд, слабость), которые он проектирует на внешнем враге. Любой, кто не соглашается – угроза.

Проявления во взрослой жизни:

- нетерпимость к оппозиции;

- паранойя и постоянная чистка «изменников»;

- застывшая мимика – как маска уязвимости;

- подавление любой угрозы

Страх потери контроля

С юности – это КГБ, где дисциплина и контроль были культом. В зрелом возрасте – тотальная централизация власти.

Анализ: контроль – форма защиты от внутреннего хаоса. Это попытка справиться с эмоциями из-за внешней стабильности. Чем больше страха – тем жестче система.

Проявления во взрослой жизни:

- создание «вертикали власти»;

- страх потери контроля;

- непереносимость неожиданностей;

- война как способ восстановить личное чувство власти.

Страх Украины

Украина – не просто соседняя страна. Для Путина это символ. И не союзника, и не врага, а куда более опасную фигуру – зеркало. Зеркало, в котором он видит все, что не может себе позволить и все, что угрожает его внутренней конструкции.

Украина пошла добровольно, вызывающе. Она избрала свободу. Это удар по имперской идее и по психике Путина: он не смог удержать. А если не смог – значит, слаб.

Как это проявляется:

- агрессия в ответ на независимость;

- отрицание субъектности Украины;

– стремление «вернуть» – ради восстановления личного ощущения значимости.

- риторика об «управлении извне»;

- ненависть к украинской идентичности;

– попытка стереть разницу между народами.

Наталья Климчук также подвела итог психотипа российского диктатора и предположила, чем все для него закончится.

«Психологически - он уже проиграл. Его страхи стали видимыми, реакции - предсказуемыми, цели - фантомными. Внутренний распад начался». Я вижу такой сценарий финала:

- личная изоляция,

- потеря власти,

- измена окружения,

– психосоматический крах.

Он уйдет не героем. И не вождем. А человеком, который не смог отпустить свою тень. Он не выстроил империю. А Украина выстоит, потому что ее сила – не в доминировании, а в умении трансформировать боль в свободу, страх – в достоинство, хаос – в организацию», – резюмировала психолог.

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