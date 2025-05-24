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Politico: Трамп сорвал тайну обмена пленными

  • 24.05.2025, 19:33
Politico: Трамп сорвал тайну обмена пленными

Сотни людей были под угрозой из-за действий президента США.

Президент США Дональд Трамп решил первым публично заявить о масштабном обмене пленными между Украиной и Россией, несмотря на строжайшую секретность со стороны Киева. Хотя на момент публикации заявления обмен еще не начался, поэтому сотни людей были под угрозой из-за действий хозяина Белого дома. Об этом сообщает издание Politico.

СМИ напомнили, что в пятницу Украина и Россия начали крупнейший с начала полномасштабной войны обмен военнопленными - «1000 на 1000». Первый этап охватил 390 пленных и должен был пройти в строгой тайне. Но за несколько часов до начала первого обмена Трамп опубликовал на своей платформе Truth Social сообщение: «Только что между Россией и Украиной был завершен большой обмен пленными. Он вступит в силу в ближайшее время. Поздравляем обе стороны с этими переговорами. Это может привести к чему-то большому???»

Однако на тот момент обмен еще даже не начался.

«Трамп хотел первым сообщить об этом. К счастью, поспешный пост Трампа не имел никакого эффекта. Но мы обычно не сообщаем о текущих событиях, потому что с россиянами никогда не можешь быть уверен. Наши ребята были слишком близко к врагу», заявил анонимный украинский чиновник, комментируя действия Трампа.

Украина держала информацию в секрете, опасаясь за безопасность 270 военных и 120 гражданских, которых должны были обменять на границе с Беларусью. Внезапное публичное объявление вызвало обеспокоенность в Киеве из-за риска срыва операции или потенциальной атаки со стороны России, которая в прошлом использовала подобные возможности для манипуляций и дезинформации.

Однако министр обороны Украины Рустем Умеров поблагодарил Трампа за посредничество, отметив, что его участие помогло разблокировать диалог, которого не было три года.

В настоящее время более 8000 украинцев все еще остаются в российских тюрьмах — и их семьи ждут, что следующая новость об освобождении не станет политическим постом, а настоящим шагом к свободе.

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