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Пчелы-убийцы атаковали белорусов

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  • 24.05.2025, 19:38
  • 7,978
Пчелы-убийцы атаковали белорусов

Есть жертвы и пострадавшие.

В Вороновском районе произошла трагедия: мужчина скончался после нападения пчел.

Подробности сообщает Telegram-канал «Воранаўскай газеты».

Инцидент случился 19 мая в деревне Дайлидки. Сообщение о нем поступило 18:49 в районный отдел по чрезвычайным ситуациям.

Мужчина и женщина попытались самостоятельно снять рой пчел с ветки дерева. Это и привело к нападению насекомых.

Пенсионерка, заметившая рой, обратилась за помощью к соседям. Они попытались собрать пчел в мешок, однако насекомые стали агрессивными и много раз ужалили людей. В результате мужчина и женщина потеряли сознание.

Вызвали помощь, но поздно

Хозяйка дома вызвала скорую помощь. Медики констатировали смерть мужчины.

А женщину удалось спасти. Пострадавшей успели оказать первую помощь, ее доставили в реанимацию Вороновской центральной районной больницы. На данный момент ее жизни ничего не угрожает.

Спасатели также удалили рой с дерева и уничтожили его. Сотрудники РОЧС напоминают: при обнаружении роя пчел в общественном месте не стоит пытаться его разогнать, лучше сразу звонить в экстренные службы по номеру 101.

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