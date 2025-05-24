«Барселона» и «Монако» договорились о трансфере «наследника Месси» 1 24.05.2025, 19:42

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Трансфер состоится арендой с правом выкупа.

«Монако» близок к заключению сделки по подписанию нападающего «Барселоны» Ансу Фати. На данный момент ведутся переговоры о переходе Фати на правах аренды с опцией выкупа. При этом «Барселона» сможет вернуть игрока, заплатив фиксированную сумму.

Сообщается, что сам футболист положительно относится к потенциальному переходу и готов попробовать себя в составе монегасков.

В текущем сезоне Фати принял участие в 11 матчах за «Барселону» во всех турнирах, однако результативными действиями пока не отметился. Переезд в «Монако» может стать для молодого испанца шансом перезагрузить карьеру и вернуться на прежний уровень. Ранее Фати называли наследником Месси, отдав ему в «Барселоне» знаковый десятый номер.

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