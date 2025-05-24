В работе соцсети Илона Маска X произошел масштабный сбой 1 24.05.2025, 19:55

Проблемы с доступом наблюдаются уже несколько дней подряд.

Социальная сеть X (бывший Twitter), принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, в субботу столкнулась с техническими проблемами. По сообщениям пользователей, перестали загружаться новостные ленты, также не работают частные сообщения, пишет The Verge.

Согласно данным сервиса Down Detector, отслеживающего сбои в работе интернет-платформ, количество жалоб резко возросло после 15:00 по минскому времени. Около 17:00 оно пошло на спад.

В социальных сетях пользователи активно жалуются на проблемы с доступом к платформе, которые наблюдаются несколько дней подряд.

В частности, в сообществе r/Twitter на Reddit появились многочисленные сообщения об ошибках при попытке входа в систему.

Издание указывает, что ранее на этой неделе – в четверг утром – в одном из дата-центров компании X в штате Орегон произошел пожар. По информации издания Wired, которое ссылалось на анонимные источники, огонь охватил помещение с аккумуляторными батареями.

После сообщений о пожаре пользователи уже жаловались на проблемы с доступом к сайту, но тогда сбой носил локальный характер. Пока неизвестно, связан ли сегодняшний масштабный сбой с пожаром в дата-центре.

На одном из официальных аккаунтов X признали наличие проблем и объяснили их причину сбоем в работе дата-центра.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com