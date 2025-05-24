В Техасе из грузовика высыпались монеты почти на миллион долларов 24.05.2025, 20:07

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Монеты сгребали мини-тракторами и лопатами.

Властям американского штата Техас пришлось перекрыть трассу, чтобы убрать огромное количество монет. Они буквально засыпали дорожное полотно и обочины после аварии перевозившего их грузовика, пишет The New York Times.

Сообщается, что тяжелый грузовик перевозил новенькие десятицентовые монеты на общую сумму $8 млн. Дело было ранним утром, водитель или отвлекся, или уснул, машина в итоге перевернулась, и примерно десятая часть груза высыпалась на дорогу и обочины.

Вскоре к уборке привлекли все свободные коммунальные службы. Монеты сгребали мини-тракторами и лопатами, а также собирали с помощью мощных насосов, которые используются для откачки воды.

В итоге движение восстановили только спустя 14 часов. Какое количество монет пропало, пока не сообщается.

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