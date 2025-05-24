Минские экологи призвали выпускников отказаться от одной «модной тенденции» 6 24.05.2025, 20:17

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И предложили альтернативу.

Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды призвал школьников на последних звонках, выпускных вечерах отказаться от одной «модной тенденции» и частого атрибута таких мероприятий, поскольку он способен нанести вред природе.

«Одна из модных тенденций нашего времени – запуск воздушных шаров: цветное яркое многообразие эффектно улетает в небо… Красиво? Да! Но так губительно для окружающей среды!» — заявили в минской природоохране.

Там объяснили, что воздушные шары могут пролететь на большие расстояния и при падении они «загрязнят самые отдаленные и нетронутые уголки природы», так как латексные оболочки и полиэтиленовые веревки выделят в землю и воду токсичные вещества.

Есть опасность от воздушных шаров и для животных, рассказали экологи. Зверь съест упавший шарик, и он заблокирует кишечный тракт, «обрекая живое существо умирать от голода». Кроме того, животное может запутаться в лентах и нитках, которыми завязывают шары.

«Прямого запрета на запуск воздушных шаров нет, но важно осознавать масштаб вреда природе», — отметили в Минском городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды. И призвали при проведении торжественных мероприятий в детсадах, школах, гимназиях, лицеях по возможности отказаться от «этой красивой, но совсем неэкологичной традиции».

Экологи предложили альтернативу запуску воздушных шаров: провести какой-нибудь флешмоб, написать письмо или видеопослание в будущее.

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