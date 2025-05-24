Политолог: Путина страшно бесит то, что Зеленский не сломался 6 24.05.2025, 20:27

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Есть ряд причин, которые не дают России завершить войну.

Путин давно придумал врага России — в его роли традиционно выступает Запад. Но, в случае с Украиной, это не просто враг. Тут уже присутствует внутренняя ненависть Путина. И сейчас она направлена, в том числе, персонально к Зеленскому. Такое мнение в эфире телеканала FREEДОМ высказал политолог Владимир Фесенко.

«Его ненависть к Зеленскому постепенно накапливалась, а во время войны Путин не скрывает этого. Я думаю, что Зеленский для него сейчас, может быть, главный враг, если говорить именно о политиках действующих. Враг не только в силу факта войны. Я думаю, что Путина страшно бесит то, что Зеленский не сломался в довоенный период, когда они встречались на переговорах в Париже. А уже во время войны тоже оказалось, что Зеленский не такой слабый, как представляется Путину. Думаю, что он вызывает животную агрессию у Путина, ненависть физическую, а не просто как психологическое состояние», — отметил Фесенко.

Украина тоже страшно раздражительна для Путина, считает он.

«Еще летом 2021 года, более чем за полгода до вторжения, Путин написал большую статью, где фактически обосновал теоретически, пользуясь псевдоисторическими аргументами, отрицание Украины. Фактически он обосновал войну против Украины. Потом это стало понятно, что речь идет именно об идеологическом, якобы теоретическом и историческом обосновании войны против Украины. Но очевиден факт ненависти Путина к Украине», — подчеркнул политолог.

И многие эксперты, по его словам, не только украинские, но и западные, считают, что когда речь идет о так называемых первопричинах войны, то это и есть сам Путин.

«Первопричины войны — один из любимых терминов сейчас и Путина, и российской пропаганды. Когда они пытаются как-то обосновывать нежелание договариваться о завершении войны, говорят, что надо устранить «первопричины». А на самом деле первопричина войны — это сам Путин. Отрицание Путиным Украины. Для него Украина — первопричина войны, существование независимой Украины, которая хочет быть самостоятельной, независимой от России, сама определять свое будущее, определять своих союзников, а не быть частью или марионеткой России. Вот в чем главная причина. И вот первопричина войны — это сам Путин, на самом деле. В этом главная проблема», — сказал спикер.

Нежелание Путина договариваться вызвано комплексом причин, считает политолог.

«Тут есть и фактор финансово-экономический, и политический. Многие эксперты российские, оппозиционные в частности, считают, что Путин боится прекращать войну, потому что тогда начнут вылезать разнообразные внутренние проблемы. И не только финансово-экономические. Они уже есть. И я думаю, что постепенно для Путина возникает дилемма. С одной стороны, часть населения, олигархов, особенно близких к Путину, зарабатывают на войне. И они не хотят прекращать ее. А с другой стороны, цена войны все-таки возрастает. Она уже сейчас достаточно существенна для России», — акцентировал Фесенко.

Прекращение войны, считает он, приведет Россию ко многим проблемам, с которыми там не знают, как справиться.

«Те, кто сейчас воюет на фронте, вернутся в тыл. Среди них много преступников. Это уже сейчас проблема для России, а станет еще большей. Их же оправдали, и люди, которые убивали, насиловали, вернутся. И это будет огромная еще и проблема криминогенная. Для Путина это тоже такой внутренний раздражитель. Он же хотел полной победы над Украиной, но никак не может ее добиться. Поэтому тут целый ряд причин, которые не дают Путину завершить войну. И чем дальше, тем больше этих проблем», — сказал политолог.

Ввиду этого, убежден Фесенко, сейчас главное — увеличивать цену войны для страны-агрессора.

«Путин уже стал, я бы сказал, психологическим и политическим рабом этой войны. Он был ее первой причиной, а теперь само его существование политическое, связано с этой войной. И вот такой замкнутый круг, все замыкается действительно на Путине. И сейчас самое главное — максимально увеличить цену войны для России, чтобы не было другого выхода у Путина и у российской верхушки, как прекратить войну против Украины», — резюмировал гость эфира.

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