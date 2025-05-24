закрыть
24 мая 2025, суббота, 21:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

США впервые за 65 лет вышли в финал чемпионата мира по хоккею

4
  • 24.05.2025, 21:01
США впервые за 65 лет вышли в финал чемпионата мира по хоккею

«Звездно-полосатые» провели чрезвычайно мощный матч против Швеции.

Команда США по хоккею провела чрезвычайно мощный матч против Швеции и уверенно вышла в финал чемпионата мира - впервые с 1960 года. «Звездно-полосатые» с первых минут взяли инициативу в свои руки и продолжали давить на соперника до конца игры, завершив встречу с разгромным счётом 6:2.

С самого начала американцы навязали шведам агрессивный форчек [активная игра без шайбы в зоне соперника, давление, направленное на отбор шайбы]. Даже когда «Тре Крунур» [дословно «три короны» - национальный геральдический символ Швеции] удалось выйти в зону соперника с шайбой, они сразу же оказывались в численном меньшинстве и под сильным давлением, пишет Антикор.

Ожидаемым стал первый гол - Шейн Пинто выиграл вбрасывание в зоне соперника, шайба оказалась у Брэйди Шея, и защитник точным ударом отправил ее в ворота Маркстрёма в девятку.

Перед перерывом США удвоили преимущество: Маркстрём отбил удар Пинто с пятака, но Каттер Готье первым успел на добивание и забросил шайбу между щитков вратаря - 2:0. За первый период американцы нанесли 13 ударов по воротам, в то время как шведы только 3.

Во втором периоде шведы пытались изменить ход игры и начали активно давить. Именно в этот момент США забили третий: после ошибки на смене у шведов, Шей нашел Логана Кули, который в одно касание пробил, Маркстрём не смог зафиксировать шайбу - и Конор Гарланд добил ее в сетку с пятака. А шесть минут спустя Майки Эйссимонт из правого круга вбрасывания пробил Маркстрёма, который снова не смог спасти команду - 4:0.

Перед третьим периодом Швеция заменила вратаря - вместо Маркстрёма вышел Самуэль Эрссон. Это дало временное оживление: Уильям Нюландер замкнул передачу Расмуса Андерссона, оставшись сам перед воротами. А уже через 41 секунду Элиас Линдхольм с центра зоны мощно пробил Свэймана - 4:2.

Однако камбэка не произошло. В момент наибольшего давления шведов Джек ЛаКомб прошел по центру и ударом с дистанции неожиданно застал Эрссона - 5:2. А завершающий удар в матче нанес Шейн Пинто, поразив пустые ворота на 56-й минуте.

США одержали самую убедительную победу в плей-офф чемпионата и впервые за 65 лет прошли в финал. Решающий матч чемпионата мира, который с 9 мая проходит в Стокгольме и Хернинге, состоится 25 мая.

Хоккеисты из США сыграют с победителем пары Швейцария - Дания и будут бороться за первый с 1960 года титул чемпионов мира.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Скот в политике не участвует
Скот в политике не участвует Ирина Халип
Хорошие новости для Украины
Хорошие новости для Украины Кирилл Сазонов
Вопросов стало больше, чем ответов
Вопросов стало больше, чем ответов Владимир Фесенко
Цена войны для России
Цена войны для России Дмитрий Колезев