США впервые за 65 лет вышли в финал чемпионата мира по хоккею 4 24.05.2025, 21:01

«Звездно-полосатые» провели чрезвычайно мощный матч против Швеции.

Команда США по хоккею провела чрезвычайно мощный матч против Швеции и уверенно вышла в финал чемпионата мира - впервые с 1960 года. «Звездно-полосатые» с первых минут взяли инициативу в свои руки и продолжали давить на соперника до конца игры, завершив встречу с разгромным счётом 6:2.

С самого начала американцы навязали шведам агрессивный форчек [активная игра без шайбы в зоне соперника, давление, направленное на отбор шайбы]. Даже когда «Тре Крунур» [дословно «три короны» - национальный геральдический символ Швеции] удалось выйти в зону соперника с шайбой, они сразу же оказывались в численном меньшинстве и под сильным давлением, пишет Антикор.

Ожидаемым стал первый гол - Шейн Пинто выиграл вбрасывание в зоне соперника, шайба оказалась у Брэйди Шея, и защитник точным ударом отправил ее в ворота Маркстрёма в девятку.

Перед перерывом США удвоили преимущество: Маркстрём отбил удар Пинто с пятака, но Каттер Готье первым успел на добивание и забросил шайбу между щитков вратаря - 2:0. За первый период американцы нанесли 13 ударов по воротам, в то время как шведы только 3.

Во втором периоде шведы пытались изменить ход игры и начали активно давить. Именно в этот момент США забили третий: после ошибки на смене у шведов, Шей нашел Логана Кули, который в одно касание пробил, Маркстрём не смог зафиксировать шайбу - и Конор Гарланд добил ее в сетку с пятака. А шесть минут спустя Майки Эйссимонт из правого круга вбрасывания пробил Маркстрёма, который снова не смог спасти команду - 4:0.

Перед третьим периодом Швеция заменила вратаря - вместо Маркстрёма вышел Самуэль Эрссон. Это дало временное оживление: Уильям Нюландер замкнул передачу Расмуса Андерссона, оставшись сам перед воротами. А уже через 41 секунду Элиас Линдхольм с центра зоны мощно пробил Свэймана - 4:2.

Однако камбэка не произошло. В момент наибольшего давления шведов Джек ЛаКомб прошел по центру и ударом с дистанции неожиданно застал Эрссона - 5:2. А завершающий удар в матче нанес Шейн Пинто, поразив пустые ворота на 56-й минуте.

США одержали самую убедительную победу в плей-офф чемпионата и впервые за 65 лет прошли в финал. Решающий матч чемпионата мира, который с 9 мая проходит в Стокгольме и Хернинге, состоится 25 мая.

Хоккеисты из США сыграют с победителем пары Швейцария - Дания и будут бороться за первый с 1960 года титул чемпионов мира.

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