В Беларуси запретили российскую «медовуху» 1 24.05.2025, 21:35

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В напитке нашли сернистую кислоту.

Госстандарт Беларуси включил в реестр опасной продукции медовуху от российского производителя.

В реестр внесли напиток брожения медовый (медовуха) пастеризованный фильтрованный «Волковская пивоварня Неправильный мёд».

Производитель продукции – ЗАО «Московская пивоваренная компания» (РФ, Московская обл., г. Мытищи).

Сообщается, что продукция не соответствует требованиям по безопасности.

В результате испытаний обнаружено наличие недопустимой пищевой добавки консерванта сернистой кислоты (диоксида серы), что может вызвать аллергические реакции или противопоказано при отдельных видах заболеваний.

В отношении товара введены запрет реализации, запрет ввоза и обращения, изъятие из обращения.

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