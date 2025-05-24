В Беларуси запретили российскую «медовуху»1
- 24.05.2025, 21:35
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В напитке нашли сернистую кислоту.
Госстандарт Беларуси включил в реестр опасной продукции медовуху от российского производителя.
В реестр внесли напиток брожения медовый (медовуха) пастеризованный фильтрованный «Волковская пивоварня Неправильный мёд».
Производитель продукции – ЗАО «Московская пивоваренная компания» (РФ, Московская обл., г. Мытищи).
Сообщается, что продукция не соответствует требованиям по безопасности.
В результате испытаний обнаружено наличие недопустимой пищевой добавки консерванта сернистой кислоты (диоксида серы), что может вызвать аллергические реакции или противопоказано при отдельных видах заболеваний.
В отношении товара введены запрет реализации, запрет ввоза и обращения, изъятие из обращения.