Форбс рассказал, как «сделать Украину великой снова» 1 24.05.2025, 21:44

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Результаты завершения войны будут играть ключевую роль, но не основную.

Украина может стать по-настоящему мощным государством на международном рынке даже без вступления в ЕС. Но для этого Киеву следует ориентироваться на примеры Швейцарии и Сингапура.

Об этом рассказал Стив Форбс главный редактор Forbes. По его словам, в настоящее время США ведут довольно жестокую торговую войну с Китаем, что Украина должна использовать и для себя.

По мнению Форбса, президент США Дональд Трамп должен сосредоточиться на том, чтобы не позволить Ирану стать ядерным государством и смягчить свою тарифную политику. Однако отношения США и Китая обусловлены не только торговлей, но и хакерскими атаками на Вашингтон, постоянно фиксирующими Пентагон. Поэтому Трамп показывает Пекину, что за все нужно платить.

«Украина же должна снижать торговые барьеры. Как показывает пример Швейцарии, для процветания не обязательно быть членом блоков, таких как ЕС. После окончания войны Украина может стать воротами для компаний, взяв в пример Швейцарию или Сингапур. Посмотрите на Словакию, которая стала мощным производителем автомобилей в Европе», — говорит главред.

Он отмечает, что будущее Украины зависит от решения войны, но после этого у нее есть большие шансы стать передовым государством, как Гонконг, Сингапур и Швейцария. Для этого достаточно создать открытую экономику, облегчить открытие бизнеса, снизить для него налоги и социальные взносы.

«Украина должна привязать валюту к стабильной валюте — евро или доллару, как это сделали страны Балтии. Важно иметь низкие налоги, стабильную валюту и правительство, которое не тратит слишком много. Уроки Польши, Сингапура показывают, что Украина может стать высокотехнологичным и финансовым центром», — говорит Форбс.

Он до сих пор убежден, что потеря Украины будет иметь очень негативные последствия для мира, которые могут привести к глобальной катастрофе. Это ярко демонстрирует то, насколько критическое значение имело существование Чехословакии, после разделения которой вспыхнула Вторая мировая.

«Мы должны делать гораздо больше для поддержки Украины в борьбе с захватчиками. Предлагаю новый лозунг: сделаем Украину великой снова», — добавляет главный редактор Forbes.

По его словам, Украина должна правильно сформулировать систему поощрения возвращения и своих граждан, и иностранцев, создавая разные системы. Однако следует избегать ошибок Европы, как в 2015-м, когда восьмой федеральный канцлер Германии Ангела Меркель разрешила открытую миграцию без контроля, и это имело свои негативные последствия.

«Нужны разумные политики для привлечения квалифицированных кадров. Также стоит обратить внимание на украинцев за границей — они могут стать важным ресурсом, если увидят, что страна развивается и захотят вернуться. Это может стимулировать внутреннюю миграцию и инвестиции в Украину», — резюмирует Форбс.

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