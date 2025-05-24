Белоруске в обменнике посчитали валюту по неправильному курсу 1 24.05.2025, 21:57

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А потом на нее же хотели завести уголовку.

Белоруска Юлия поделилась, как после ошибки кассирши в обменнике ей начали угрожать уголовным делом. Деньги она готова была вернуть, но просила показать записи с камер. В ответ – отказ и давление. CityDog.io рассказывает, что делать в такой ситуации и кто в ней виноват.

По словам девушки, она покупала валюту в одном из обменников, а позже, когда ей позвонили люди из банка, узнала, что кассирша выдала деньги по неправильному курсу – по цене доллара вместо евро. В разговоре, как утверждает белоруска, они заявили, что на нее за это заведут уголовное дело.

Юлия объяснила, что не собиралась никого обманывать и готова вернуть разницу, но попросила предоставить доказательства – записи с камер видеонаблюдения. В ответ получила отказ, но давление продолжилось: ей звонили, настаивали на возврате денег, не предоставляя никаких подтверждений вины.

После этого девушка приехала в главный офис, чтобы написать жалобу у них, а потом еще и в Нацбанк. При встрече с четырьмя руководителями, как утверждает Юлия, ее телефон «начали передавать разным службам», поэтому она планировала «им вменить» еще за передачу персональных данных.

«Перед этим я им сказала, что приеду в офис, и предупредила, что им п***а. Я напишу жалобу в ваш банк, а потом посмотрю, куда еще можно – например, в милицию за вымогательство денег, за то, что вы мне звоните и из-за вашей ошибки пытаетесь угрозами вымогать деньги, но при этом не предоставляете доказательств», – рассказывает Юлия в видео.

По ее словам, представители обменника пытались ее отговорить от подачи жалоб. Разговор длился около полутора часов: были просьбы, уговоры, манипуляции. В итоге Юлия вернула лишние деньги, но подчеркивает: сделала это добровольно, без каких-либо доказательств с их стороны.

Когда белоруска поделилась этой историей в соцсетях, реакция была неоднозначной. Некоторые комментаторы обвинили ее в мошенничестве, другие – поддержали, утверждая, что она всё сделала правильно.

Кто виноват в этой ситуации?

CityDog.io спросил юристов Legalhub, что делать в подобной ситуации. По их словам, когда кассир обменника сам допустил ошибку и выдал валюту не по тому курсу, вины клиента нет, ведь он не совершал никаких действий с целью обмана. Мошенничеством это не считается.

Если есть доказательства, что человек получил больше денег, чем положено, организация может подать гражданский иск – например, о возврате суммы как «неосновательного обогащения». Но и в этом случае клиент не обязан что-либо возвращать без решения суда. Если дело все же дойдет до суда, проигравшая сторона должна будет оплатить все судебные расходы.

Что касается уголовного преследования, то по закону доказывать вину должен тот, кто обвиняет. Однако, как отмечают юристы, в Беларуси это правило на практике часто не работает: если дело уже завели, доказать невиновность бывает очень трудно.

По словам юристов, девушка не нарушила закон и не обязана была возвращать деньги без надлежащих доказательств. Ошибка произошла по вине сотрудника обменника, и требовать возврат суммы без оснований неправомерно. То, что уголовное дело в итоге не возбудили, подтверждает: состава преступления в ее действиях не было.

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