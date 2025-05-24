Bloomberg: У ЕС есть план, если Трамп отвернется от Украины 2 24.05.2025, 22:05

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Это заставит Путина завершить войну.

Европейские лидеры пытаются найти способ обеспечить Украину оружием, поскольку президент США Дональд Трамп, похоже, может отказаться от военной помощи стране, которая защищается от российского нападения. Один из вариантов, который они рассматривают, - покупать американское вооружение. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

У Европы нет ни достаточных запасов вооружения, ни возможностей массово его производить, поэтому все более реалистичным вариантом является закупка европейцами американских систем вооружения с последующей их передачей Украине, рассказали изданию источники.

Отмечается, это помогло бы Украине сдерживать наступление России и оказывать новое давление на российского диктатора Владимира Путина для того, чтобы он серьезно отнесся к вопросу прекращения огня. А если европейцам удастся убедить Трампа продолжать предоставлять разведывательные данные, то, вероятно, Украина сможет удерживать позиции.

«Я не совсем понимаю, насколько все будет плохо, если США отойдут, оставив возможность Европе или Украине покупать американское вооружение и позволяя обмен разведданными с Украиной. Это не идеальный вариант, бесспорно, не лучший, но и не худший сценарий, которого мы боялись», - сказал вице-президент по исследованиям Фонда Карнеги за международный мир Эндрю Вайс.

Такой поворот фактически поставит Трампа перед выбором: продолжать избегать конфликта с Путиным или получать прибыль от продажи крупных партий оружия.

Эксперты предупреждают, что одобренные и профинансированные еще администрацией предыдущего президента США Джо Байдена поставки оружия могут завершиться уже этим летом, а Европа вряд ли сможет восполнить этот пробел.

Поэтому поставки Украине американского оружия - купленного или предоставленного в виде помощи - это единственный способ убедить Путина завершить войну, считает старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Чарльз Капчан.

«Трамп понимает, что если он «бросит» Украину, и Россия заставит ее капитулировать, это будет громким политическим поражением для него. Украина станет для Трампа новым Афганистаном, если не хуже», - заявил Капчан.

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