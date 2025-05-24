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Джокович выиграл 100-й титул в карьере в эпическом финале

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  • 24.05.2025, 22:24
Джокович выиграл 100-й титул в карьере в эпическом финале

Напряженный матч длился более трех часов.

Сербский теннисист, экс-первая ракетка мира Новак Джокович стал победителем грунтового турнира ATP 250 в швейцарской Женеве, сообщает New Voice.

В финале соревнований Джокович одолел поляка Хуберта Хуркача — 5:7, 7:6 (2), 7:6 (2).

Напряженный матч длился более трех часов. В решающем сете Джокович уступал 2:4 по геймам, однако сумел вернуться в игру.

Серб завоевал 100-й титул в карьере на уровне ATP-тура. Он стал третьим теннисистом в истории Открытой эры, который пересек эту отметку, присоединившись к Роджеру Федереру (103) и Джимми Коннорсу (109).

Интересно, что свой первый титул ATP Джокович завоевал в Амерсфорте в 2006 году, когда победил в финале нынешнего тренера Хуркача — Николаса Массу.

Также Джокович стал первым теннисистом в Открытой эре, который выигрывал хотя бы один трофей в 20 разных сезонах.

Далее Джокович выступит на Ролан Гаррос, где в первом раунде встретится с американцем Маккензи Макдональдом. Серб попытается выиграть 25-й турнир Большого шлема в карьере.

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