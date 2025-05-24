закрыть
25 мая 2025, воскресенье, 0:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В МИД Украины раскрыли шокирующие заявления РФ с переговоров в Стамбуле

  • 24.05.2025, 22:54
  • 5,742
В МИД Украины раскрыли шокирующие заявления РФ с переговоров в Стамбуле

Отличился глава российской делегации.

Во время переговоров с российской делегацией в Стамбуле прозвучали шокирующие слова о войне, которая якобы является лишь внутренним конфликтом между «русскими». Представители Украины услышали от оппонентов прямое отрицание украинской нации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя главы МИД Сергея Кислицы в эфире телемарафона.

Как рассказал Кислица, во время переговоров между украинской и российской делегациями прозвучало шокирующее заявление с российской стороны. Глава российской делегации якобы назвал войну «внутренним конфликтом», сказав, что это, по сути, «когда россияне убивают россиян с определенными нюансами».

«На каком-то этапе глава российской делегации говорит... Перед ним сидит украинская полномочная делегация, которая представляет государство, состоит из военных людей. И глава российской делегации говорит: «Война-то, по сути, когда русские убивают русских. С определенными нюансами». Конец цитаты», - рассказал первый замглавы МИД.

Такие слова, как отметил Кислица, воспринимаются как отрицание существования Украины как независимой нации. Представители российской делегации фактически заявили, что украинцев не существует отдельно, а есть только «русские».

«По сути, тебе та сторона отрицает твое существование как нации. Тебе в лицо говорят, что ты не украинец, ты русский, и мы просто тебя убиваем, россияне убивают россиян и «нам болит, что мы русские убиваем русских», - добавил Кислица.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Скот в политике не участвует
Скот в политике не участвует Ирина Халип
Хорошие новости для Украины
Хорошие новости для Украины Кирилл Сазонов
Вопросов стало больше, чем ответов
Вопросов стало больше, чем ответов Владимир Фесенко
Цена войны для России
Цена войны для России Дмитрий Колезев