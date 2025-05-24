В МИД Украины раскрыли шокирующие заявления РФ с переговоров в Стамбуле 24.05.2025, 22:54

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Отличился глава российской делегации.

Во время переговоров с российской делегацией в Стамбуле прозвучали шокирующие слова о войне, которая якобы является лишь внутренним конфликтом между «русскими». Представители Украины услышали от оппонентов прямое отрицание украинской нации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя главы МИД Сергея Кислицы в эфире телемарафона.

Как рассказал Кислица, во время переговоров между украинской и российской делегациями прозвучало шокирующее заявление с российской стороны. Глава российской делегации якобы назвал войну «внутренним конфликтом», сказав, что это, по сути, «когда россияне убивают россиян с определенными нюансами».

«На каком-то этапе глава российской делегации говорит... Перед ним сидит украинская полномочная делегация, которая представляет государство, состоит из военных людей. И глава российской делегации говорит: «Война-то, по сути, когда русские убивают русских. С определенными нюансами». Конец цитаты», - рассказал первый замглавы МИД.

Такие слова, как отметил Кислица, воспринимаются как отрицание существования Украины как независимой нации. Представители российской делегации фактически заявили, что украинцев не существует отдельно, а есть только «русские».

«По сути, тебе та сторона отрицает твое существование как нации. Тебе в лицо говорят, что ты не украинец, ты русский, и мы просто тебя убиваем, россияне убивают россиян и «нам болит, что мы русские убиваем русских», - добавил Кислица.

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