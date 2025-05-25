Ученые предупредили о новой пандемии 25.05.2025, 1:56

Эпидемия уже не первый месяц расползается по планете.

Ученые обеспокоены эпидемией птичьего гриппа. Почти незаметна, она уже не первый месяц расползается по планете – и, по словам экспертов, вполне может добиться масштабов пандемии, пишет BBC.

Речь идет о крайне заразном штамме птичьего гриппа H5N1 – сегодня он уже добрался до всех континентов, кроме Австралии. Так называют участок Тихого океана от Новой Гвинеи до Новой Зеландии, охватывающий близлежащие острова.

Инфекцию диагностировали даже у пингвинов в Антарктике и верблюдов на Ближнем Востоке.

К тому же больные птичьим гриппом есть во всех 50 американских штатах - как на фермах, так и в дикой природе. Инфекция уже вышла за пределы исключительно птицефабрик, заразив ориентировочно тысячу стад молочных коров. Среди людей медики насчитали не менее 70 случаев заражения птичьим вирусом. Среди них один человек уже умер.

«Птичий грипп – это не какая-то временная проблема. Раньше ошибочно считали, что болезнь исчезнет сама по себе. Сейчас приходит понимание, что это серьезная проблема, которую нужно контролировать», – объясняет преподавательница эпидемиологии в Школе общественной охраны труда имени Блумберга (Университет Джонса Хопкинса) Кейтлин Риверс.

Так что эпидемиологи всерьез обеспокоены тем, что к такому развитию событий недостаточно подготовлены даже в США, не говоря уже о менее обеспеченных странах.

«Если мы дадим вирусу достаточно возможностей непрерывно эволюционировать, постепенно адаптируясь к заражению других млекопитающих, нынешняя вспышка инфекции среди животных в США может стать спусковым крючком новой пандемии. О том, что для человека H5N1 - вирус очень опасен, мы прекрасно знаем из истории», - добавил профессор.

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