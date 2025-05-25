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Катастрофа Ми-8 в России: появились новые детали о погибших членах экипажа

  • 25.05.2025, 3:50
Катастрофа Ми-8 в России: появились новые детали о погибших членах экипажа

Погибший российский пилот эвакуировал Януковича из Украины.

В пятницу, 23 мая, в Орловской области России разбился вертолет Ми-8. Появились новые детали о погибших членах экипажа.

Один из оккупантов был участником агрессии против Украины с 2014 года и участвовал в эвакуации Януковича в Россию. На это обратил внимание журналист Денис Казанский.

Вертолет Ми-8, который летел в сторону Смоленской области, разбился якобы в результате отказа двигателя около 14:00. По предварительным данным, он упал на территории заброшенного химического предприятия.

Сначала росСМИ писали о гибели пилота и бортмеханика, а затем – всех 3 членов экипажа. Среди них «юный выпускник 2024 года», а также участник захватнической войны против Украины.

Один из погибших вчера в российском вертолете, который упал, пилотов – был участником агрессии против Украины с 2014 года и принимал участие ещё в эвакуации Януковича в Россию. Вертолет сбивал украинские дроны, в какой-то момент его двигатель отказал,

– написал Казанский.

Подробнее об одном погибшем на условиях анонимности рассказала будто бы его тёща. Она хвасталась другими «геройствами» зятя – участием в войне в Сирии, а также высадкой десанта в Гостомеле в первые дни полномасштабного вторжения в Украину.

Кроме того, россияне убеждают, что экипаж Ми-8 спасал мирных жителей, уводя вертолет от жилой застройки.

Прокурор по делам Майдана Денис Иванов недавно сообщил, что во время судебного процесса по незаконному пересечению границы установили маршруты и даты передвижения Януковича, а также лиц, которые помогали ему бежать в 2014 году.

В частности, это были личный охранник Владимира Путина Сергей Морозов и экс-командующий Южного военного округа Александр Галкин.

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