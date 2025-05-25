В Москве раздалась серия взрывов 25.05.2025, 7:58

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Столицу РФ атаковали беспилотники.

Поздно вечером субботы, 24 мая, Москву атаковали БПЛА. Мэр столицы страны-агрессора Сергей Собянин утверждает, что российская ПВО якобы сбила по меньшей мере шесть дронов, которые двигались в сторону столицы страны-агрессора.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в своем Telegram.

По данным российских СМИ, в результате атаки беспилотников была временно приостановлена работа аэропортов Домодедово и Жуковский.

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