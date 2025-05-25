закрыть
25 мая 2025, воскресенье, 8:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Лукашенко, работает два часа в день»

  • 25.05.2025, 8:04
  • 1,122
«Лукашенко, работает два часа в день»
Фото: Getty Images

Белорусы, в отличие от диктатора, трудолюбивые.

Экономический блогер и ведущий канала @belmarket.by1990 Андрей Маховский в интервью каналу «жизнь-малина» прокомментировал слова чиновников о том, что «белорусский народ живет хорошо». Маховский обратил внимание на паритет покупательной способности.

— Это когда доходы ваши считают с учётом того, что вы можете купить. По паритету покупательной способности, если брать, скажем, ещё 15 лет назад, то зарплата белорусская была примерно где-то 70% от польской. Сейчас она 40% от польской. Реальный уровень жизни у нас постоянно снижается.

Блогер отметил, что ранее пропаганда была заточена под то, чтобы рассказывать, как в Армении и Молдове бедно живут, а мы живём богато.

— Ну так зарплата в Армении и Молдове сейчас уже выше, чем в Беларуси.

По мнению Маховского, низкая производительность труда в Беларуси не потому, что люди мало работают, а потому что система неэффективна.

— Потому что когда вы вот так управляете «Амкодором», и вам надо пристроить родственников, детей, знакомых, которые не будут ничего делать, но будут получать большую зарплату, но за них же кто-то должен работать. Это самое простое на самом деле — то, что пристраивают чиновников на какие-то тёплые должности. Но всё остальное тоже. Потому что когда Лукашенко начинает распределять что-то, перераспределять...

Предприятиям просто незачем хорошо работать, потому что если они будут слишком хорошо работать, у них прибыль изымут и отдадут её тем, кто работает плохо.

Плюс там конечно есть ещё техническое перевооружение, технологии, которые становятся всё примитивнее.

Белорусы ленивые в голове Лукашенко, потому что рабочая неделя у самого составляет дня три, наверное, и работает он часа два в день примерно.

Белорусы работают больше, чем многие наши соседи. Белорусы трудолюбивее. Ну не зря же в других странах, куда приезжают белорусы, их любят нанимать на работу.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Скот в политике не участвует
Скот в политике не участвует Ирина Халип
Хорошие новости для Украины
Хорошие новости для Украины Кирилл Сазонов
Вопросов стало больше, чем ответов
Вопросов стало больше, чем ответов Владимир Фесенко
Цена войны для России
Цена войны для России Дмитрий Колезев