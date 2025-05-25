«Лукашенко, работает два часа в день» 25.05.2025, 8:04

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Фото: Getty Images

Белорусы, в отличие от диктатора, трудолюбивые.

Экономический блогер и ведущий канала @belmarket.by1990 Андрей Маховский в интервью каналу «жизнь-малина» прокомментировал слова чиновников о том, что «белорусский народ живет хорошо». Маховский обратил внимание на паритет покупательной способности.

— Это когда доходы ваши считают с учётом того, что вы можете купить. По паритету покупательной способности, если брать, скажем, ещё 15 лет назад, то зарплата белорусская была примерно где-то 70% от польской. Сейчас она 40% от польской. Реальный уровень жизни у нас постоянно снижается.

Блогер отметил, что ранее пропаганда была заточена под то, чтобы рассказывать, как в Армении и Молдове бедно живут, а мы живём богато.

— Ну так зарплата в Армении и Молдове сейчас уже выше, чем в Беларуси.

По мнению Маховского, низкая производительность труда в Беларуси не потому, что люди мало работают, а потому что система неэффективна.

— Потому что когда вы вот так управляете «Амкодором», и вам надо пристроить родственников, детей, знакомых, которые не будут ничего делать, но будут получать большую зарплату, но за них же кто-то должен работать. Это самое простое на самом деле — то, что пристраивают чиновников на какие-то тёплые должности. Но всё остальное тоже. Потому что когда Лукашенко начинает распределять что-то, перераспределять...

Предприятиям просто незачем хорошо работать, потому что если они будут слишком хорошо работать, у них прибыль изымут и отдадут её тем, кто работает плохо.

Плюс там конечно есть ещё техническое перевооружение, технологии, которые становятся всё примитивнее.

Белорусы ленивые в голове Лукашенко, потому что рабочая неделя у самого составляет дня три, наверное, и работает он часа два в день примерно.

Белорусы работают больше, чем многие наши соседи. Белорусы трудолюбивее. Ну не зря же в других странах, куда приезжают белорусы, их любят нанимать на работу.

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