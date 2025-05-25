Массовый удар РФ по Украине: много погибших и пострадавших 25.05.2025, 8:09

Большие разрушения.

Россия этой ночью массированно атаковала Украину дронами и ракетами. По данным ГСЧС, во многих областях зафиксированы масштабные разрушения, есть много погибших и пострадавших, пишет unian.net.

Киев и Киевская область

По данным ГСЧС, в Киеве пострадали 9 человек. В Голосеевском районе пожар на фасаде 5-этажного общежития из-за разгерметизации газовой трубы на 2-м этаже, пострадали 4 человека. В Днепровском районе - поврежден 2-этажный частный дом, пострадала женщина. В Шевченковском районе - повреждена многоэтажка, 3 человека обратились за помощью.

В Киевской области в результате вражеской атаки погибли три человека, сообщили в областной администрации.

Два человека были обнаружены во время тушения пожара в Обуховском районе, еще один человек - в Бучанском.

В общем фиксируется 10 пострадавших. В частности, в Белоцерковском районе осколочные ранения лица получил мужчина 1966 года рождения. Также в Белоцерковском районе пострадало еще 5 человек, среди них двое детей. В Фастовском районе пострадали две женщины, еще два человека пострадали в Бучанском районе.

В целом последствия вражеской атаки фиксируются в Броварском, Белоцерковском, Бучанском, Обуховском районах области.

Тернопольская область. Во время атаки в Тернополе в результате попадания предварительно крылатой ракеты «Калибр» частично повреждено здание одного из промышленных предприятий, пожар возник в цехе отдельными очагами на общей площади 1000 кв.м. Информация о пострадавших не поступала.

Николаевская область. В результате ночной атаки БпЛА произошло попадание в пятиэтажный жилой дом в Николаеве, возник пожар, есть погибшие и раненые.

По состоянию на 06:00 спасатели деблокировали тело погибшего мужчины 1948 г.р. Пострадали 5 человек, среди них подросток.

В доме разрушены два этажа, другие - повреждены, из-под завалов спасены две женщины, одна госпитализирована в тяжелом состоянии.

Хмельницкая область. Как сообщил председатель ОГА Сергей Тюрин, в регионе подверглась разрушениям гражданская инфраструктура, есть погибшие и раненые.

По предварительной информации, погибли четыре человека, еще пять человек получили осколочные ранения и находятся в больнице, один из них в тяжелом состоянии.

Разрушены шесть частных жилых домов, более 20 домов повреждены, также повреждены окна в учебном заведении, коммунальный транспорт.

Сумская область. Мэр Конотопа Артем Семенихин отметил, что город пережил «самый массированный комбинированный удар со времен Второй мировой войны». По его данным, разрушен и так разрушенный объект инфраструктуры города в одном из микрорайонов. Разрушений и повреждений жилого сектора, по состоянию на данный момент, не зафиксировано

Черниговская область. В результате воздушной атаки с применением БПЛА и ракет зафиксировано несколько попаданий в разных районах, возгорание складских помещений и нежилых зданий. Самый крупный пожар охватил более 1000 кв.м, также горел ангар с углем и нежилое здание. Удару также подвергся областной центр - повреждено здание.

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