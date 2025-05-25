ЕС обсуждает с Трампом сделку по оружию для Украины 1 25.05.2025, 8:18

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Брюссель готов закупать американские вооружения для ВСУ.

Европейские страны рассматривают возможность закупки американского оружия для дальнейшей передачи Украине, поскольку собственные арсеналы ЕС исчерпаны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Брюсселе.

Этот вариант обсуждается из-за опасений, что действующий президент США Дональд Трамп может отказаться от продолжения военной поддержки Киева. По данным агентства, уже одобренные пакеты помощи, выделенные его предшественником Джо Байденом, могут закончиться к лету. Bloomberg также подчёркивает, что такой шаг со стороны Европы поставит Трампа перед дилеммой: либо обеспечить США крупные доходы от военных контрактов, либо отказаться от поставок, чтобы не «провоцировать» Россию.

Собеседники агентства добавили, что рассчитывают на сохранение обмена разведданными между США и Украиной. В таком случае, считают они, Киев сможет удерживать позиции, если при этом продолжатся поставки вооружений.

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