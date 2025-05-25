Белоруска с 5-летним сыном улетела в Турцию и пропала

Белоруска с 5-летним сыном улетела в Турцию и пропала1
- 25.05.2025, 8:27
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С 3 мая они перестали выходить на связь.
Белоруска Надежда Пурыгина с пятилетним сыном Ларго Давидом Кучинским улетели в Турцию и пропали, сообщил поисково-спасательный отряд «Ангел».
Первое сообщение о розыске Надежды и Ларго опубликовало МВД. В ориентировке, которую появилась 23 мая в телеграм-канале «Милиция Минска» сообщалось, что мать с сыном проживают в Жодино. С 3 мая они перестали выходить на связь.
«Предположительно могли уехать в Республику Турция», — отметили в МВД.
24 мая волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел» также разместили информацию о пропавших. По их данным, Надежда и Ларго все же улетели в Турцию и с 21 мая «перестали выходить на связь». До настоящего времени их местонахождение не установлено.
«Приметы: Надежда — рост 172 см, среднего телосложения, цвет волос русый. Ларго Давид — рост 125 см, худощавого телосложения, волосы русые».