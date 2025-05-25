закрыть
25 мая 2025, воскресенье, 9:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белоруска с 5-летним сыном улетела в Турцию и пропала

1
  • 25.05.2025, 8:27
  • 4,552
Белоруска с 5-летним сыном улетела в Турцию и пропала

С 3 мая они перестали выходить на связь.

Белоруска Надежда Пурыгина с пятилетним сыном Ларго Давидом Кучинским улетели в Турцию и пропали, сообщил поисково-спасательный отряд «Ангел».

Первое сообщение о розыске Надежды и Ларго опубликовало МВД. В ориентировке, которую появилась 23 мая в телеграм-канале «Милиция Минска» сообщалось, что мать с сыном проживают в Жодино. С 3 мая они перестали выходить на связь.

«Предположительно могли уехать в Республику Турция», — отметили в МВД.

24 мая волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел» также разместили информацию о пропавших. По их данным, Надежда и Ларго все же улетели в Турцию и с 21 мая «перестали выходить на связь». До настоящего времени их местонахождение не установлено.

«Приметы: Надежда — рост 172 см, среднего телосложения, цвет волос русый. Ларго Давид — рост 125 см, худощавого телосложения, волосы русые».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Скот в политике не участвует
Скот в политике не участвует Ирина Халип
Хорошие новости для Украины
Хорошие новости для Украины Кирилл Сазонов
Вопросов стало больше, чем ответов
Вопросов стало больше, чем ответов Владимир Фесенко
Цена войны для России
Цена войны для России Дмитрий Колезев