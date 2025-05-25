закрыть
25 мая 2025, воскресенье, 9:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

WP: Илон Маск отходит от политики из-за разочарования

10
  • 25.05.2025, 8:33
  • 3,002
WP: Илон Маск отходит от политики из-за разочарования
Илон Маск
Фото: AFP

Миллиардер решил сконцентрироваться на управлении своими компаниями.

Американский миллиардер и соратник Дональда Трампа Илон Маск решил дистанцироваться от политики не из-за ощущения выполненной миссии, как заявлял ранее, а из-за разочарования и трудностей в достижении желаемых результатов.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с позицией миллиардера.

По словам собеседников издания, в прошлом году Маск осознавал личные и финансовые риски, связанные с поддержкой Трампа — кандидата, к которому скептически относятся многие клиенты бизнесов миллиардера. Несмотря на это, он выбрал открытую поддержку республиканца, опираясь на собственные идеологические убеждения относительно иммиграции, криминальной политики и свободы слова, а не из-за политической выгоды.

Однако впоследствии энтузиазм Маска угас. Причиной стали не только высокие затраты, но и сложность достижения политического влияния. Особенно болезненной для него стала волна критики, которая посыпалась в ответ на его деятельность во главе созданного им Департамента эффективности правительства (DOGE). Акции протеста проводились на зарядных станциях и дилерских центрах Tesla в разных странах, а кое-где ситуация обострялась — были случаи вандализма, применения зажигательных смесей и даже стрельбы.

Кроме того, по информации источников WP, еще одним мотивом для ухода от политической сцены стало желание Маска сконцентрироваться на управлении своими компаниями Tesla и SpaceX. Особенно он сосредоточен на продолжении космической программы, в частности планах по отправке людей на Марс.

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Скот в политике не участвует
Скот в политике не участвует Ирина Халип
Хорошие новости для Украины
Хорошие новости для Украины Кирилл Сазонов
Вопросов стало больше, чем ответов
Вопросов стало больше, чем ответов Владимир Фесенко
Цена войны для России
Цена войны для России Дмитрий Колезев