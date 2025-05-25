WP: Илон Маск отходит от политики из-за разочарования 10 25.05.2025, 8:33

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Илон Маск

Фото: AFP

Миллиардер решил сконцентрироваться на управлении своими компаниями.

Американский миллиардер и соратник Дональда Трампа Илон Маск решил дистанцироваться от политики не из-за ощущения выполненной миссии, как заявлял ранее, а из-за разочарования и трудностей в достижении желаемых результатов.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с позицией миллиардера.

По словам собеседников издания, в прошлом году Маск осознавал личные и финансовые риски, связанные с поддержкой Трампа — кандидата, к которому скептически относятся многие клиенты бизнесов миллиардера. Несмотря на это, он выбрал открытую поддержку республиканца, опираясь на собственные идеологические убеждения относительно иммиграции, криминальной политики и свободы слова, а не из-за политической выгоды.

Однако впоследствии энтузиазм Маска угас. Причиной стали не только высокие затраты, но и сложность достижения политического влияния. Особенно болезненной для него стала волна критики, которая посыпалась в ответ на его деятельность во главе созданного им Департамента эффективности правительства (DOGE). Акции протеста проводились на зарядных станциях и дилерских центрах Tesla в разных странах, а кое-где ситуация обострялась — были случаи вандализма, применения зажигательных смесей и даже стрельбы.

Кроме того, по информации источников WP, еще одним мотивом для ухода от политической сцены стало желание Маска сконцентрироваться на управлении своими компаниями Tesla и SpaceX. Особенно он сосредоточен на продолжении космической программы, в частности планах по отправке людей на Марс.

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