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Позор на глазах Ына: история с провальным спуском эсминца КНДР получила продолжение

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  • 25.05.2025, 8:50
  • 9,850
Позор на глазах Ына: история с провальным спуском эсминца КНДР получила продолжение

Церемония спуска проходила перед большим количеством зрителей.

В Северной Корее арестованы три высокопоставленных чиновника после провального спуска на воду нового военного корабля, за которым наблюдал лидер страны Ким Чен Ын, пишет Sky News.

Инцидент произошел в северо-восточном порту Чхонджин на глазах самого Кима. Во время церемонии новый 5000-тонный военный корабль потерял равновесие, перевернулся на бок и начал набирать воду. По сообщениям государственных СМИ, авария произошла из-за технической ошибки - корабль не смог сохранить баланс при спуске на воду.

После начала расследования были задержаны главный инженер судостроительного завода, начальник цеха корпусного строительства и заместитель руководителя по административным вопросам. Ким Чен Ын охарактеризовал инцидент как «преступное деяние» и пообещал жестко наказать виновных.

«Это не просто авария. Это вопиющая халатность, которая подорвала достоинство и самоуважение нашего государства», - заявил лидер КНДР.

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