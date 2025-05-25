Польша подняла в небо военную авиацию

Польша подняла в небо военную авиацию3
- 25.05.2025, 8:55
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Из-за ракетной атаки РФ по Украине.
В ночь на воскресенье, 25 мая, Польша поднимала в небо военную авиацию из-за ракетной атаки России по Украине.
Об этом в X сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.
«Внимание, в связи с нападением Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным на территории Украины, началась операция польской и союзной авиации в нашем воздушном пространстве», — говорится в сообщении.
Силы обороны Польши сообщают, что привлекли все доступные ресурсы и средства, имеющиеся в их распоряжении. В частности, приведены в боевую готовность наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.
«Принятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с угрожающими районами», — отметили польские военные.
В ночь на воскресенье, 25 мая, Россия осуществила комбинированную атаку на Украину с использованием шахедов и ракет, выпущенных с бортов стратегической авиации и кораблей в Черном море. Взрывы прогремели в Киеве, а также в ряде других городов страны.