В Беларуси банкротится известный производитель рыбной продукции

В Беларуси банкротится известный производитель рыбной продукции5
- 25.05.2025, 9:11
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Фирменные магазины у него были не только в столице, но и во всех крупных городах страны.
С бизнес-карты Беларуси может исчезнуть еще одно крупное предприятие. На этот раз речь о производителе рыбной продукции. Рассказываем подробности.
Экономический суд Минска рассмотрит заявление о банкротстве ОАО «Белрыба». На это обратил внимание OfficeLife.
Предприятие работало на белорусском рынке более 60 лет. Оно считалось одним из крупнейших производителей рыбной продукции. Ассортимент был очень разнообразным: от консервов до деликатесов.
«Белрыба» являлась и крупным импортером мороженых морепродуктов.
У предприятия была широкая торговая сеть. Во-первых, имелись специализированные магазины в Минске, Слуцке, Солигорске. Во-вторых, еще были секции в крупнейших торговых центрах столицы и больших городов.