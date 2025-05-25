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В Беларуси банкротится известный производитель рыбной продукции

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  • 25.05.2025, 9:11
  • 3,738
В Беларуси банкротится известный производитель рыбной продукции

Фирменные магазины у него были не только в столице, но и во всех крупных городах страны.

С бизнес-карты Беларуси может исчезнуть еще одно крупное предприятие. На этот раз речь о производителе рыбной продукции. Рассказываем подробности.

Экономический суд Минска рассмотрит заявление о банкротстве ОАО «Белрыба». На это обратил внимание OfficeLife.

Предприятие работало на белорусском рынке более 60 лет. Оно считалось одним из крупнейших производителей рыбной продукции. Ассортимент был очень разнообразным: от консервов до деликатесов.

«Белрыба» являлась и крупным импортером мороженых морепродуктов.

У предприятия была широкая торговая сеть. Во-первых, имелись специализированные магазины в Минске, Слуцке, Солигорске. Во-вторых, еще были секции в крупнейших торговых центрах столицы и больших городов.

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