Все больше немцев одобряют работу Мерца на посту канцлера
- 25.05.2025, 9:30
Рейтинг вырос на 8%.
В Германии вырос уровень одобрения нового канцлера Фридриха Мерца, который начал свой срок с низким рейтингом.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Insa для Bild.
Согласно опросу, все больше граждан довольны работой канцлера Фридриха Мерца. Такое мнение высказали 31% респондентов, что на 8 процентных пунктов больше, чем через неделю после вступления Мерца в должность.
47% все еще недовольны работой Мерца – их количество уменьшилось на 2 пункта. 22% не определились или не дали ответа.
Также партия Мерца, Христианско-демократический союз, показала в опросе лучший результат за два месяца.
Опрос дает ХДС/ХСС 27% – на один процентный пункт больше, чем на прошлой неделе. В то же время ультраправая «Альтернатива для Германии» потеряла один пункт и теперь имеет 24%.
У СДПГ (16%), Зеленых (11%), Левой партии (10%) и Альянса Сары Вагенкнехт (4%) не произошло никаких изменений.