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Белорусам пообещали «температурные качели»

  • 25.05.2025, 9:37
Белорусам пообещали «температурные качели»

Когда в страну придет тепло?

Белгидромет сообщил, что 25 мая, в воскресенье, почти по всей Беларуси будут идти дожди. Однако ветер будет по силе от слабого до умеренного. Температуру синоптики пообещали тоже не самую теплую. Да еще и с большим разбросом.

В Белгидромете на 25 мая спрогнозировали днем +12..+18°С, и только по востоку +19..+24°С. Кстати, именно на востоке Беларуси метеорологи предупредили о сильных дождях и грозах.

В ТГ-канале о погоде в Беларуси Nadvorie предупредили, что жителям востока страны надо приготовиться к серьезным осадкам, пишет telegraf.news.

«Боюсь, что завтра после обеда вся восточная половина Беларуси будет охвачена обложными осадками, местами они будут весьма интенсивными. А вот на западе страны завтра сухо. ECMWF прогнозирует, что за завтрашние полусутки, с 9 до 21 ч, на восточной половине страны может выпасть еще 20–35 мм дождя», — написали там.

А вот в Минске синоптики предрекли облачную с прояснениями погоду. И только во второй половине дня дождь (вероятность осадков 80-90%). А вот температуру в столице Беларуси не стоит ждать летнюю. По данным Белгидромета, воздух не прогреется выше +12..+14°С.

Ранее стало известно, что эксперты Telegram-канала @nadvorie, проанализировав данные ансамблевой модели ECMWF, дали предварительный прогноз на июнь. По их словам, первый летний месяц 2025 года с точки зрения температуры «будет вроде нормальным», а с точки зрения осадков, даже чуть более влажным, чем обычно. Превышение климатической нормы осадков ожидается на востоке страны — на 15–20 мм больше обычного.».

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