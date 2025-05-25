Украина добилась большого успеха при атаке на химкомбинат «Азот» в РФ 1 25.05.2025, 9:55

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Известны пораженные цели.

Силы обороны Украины продолжают атаки на военные объекты и объекты промышленности в РФ, задействованные в агрессии против Украины. В результате налета украинских дронов на химкомбинат «Азот» в Новомосковске Тульской области были повреждены ключевые узлы производства, что привело к масштабной технологической аварии, пишет «Диалог».

Соответствующую информацию сообщают сотрудники этого предприятия, пишет Telegram-канал Exilenova+.

Согласно поступающей информации, повреждены следующие объекты:

- центр управления и контроля №1 (ЦУК-1) – нарушена работа автоматизированных систем управления;

- агрегаты №2 и №3, задействованные в основных этапах химического синтеза (были экстренно остановлены после взрыва);

- водооборотный цикл ВОЦ-22, отвечающий за охлаждение производственного оборудования (зафиксировано возгорание);

- цех «Аммиак-4», производящий стратегически важный аммиак для выпуска удобрений (выведен из строя);

- линии по производству карбамида (полностью остановлены).

Из-за атаки весь завод был переведен в аварийный режим. Удар нанес серьезный ущерб цепочке производства аммиака и его производных.

Тем временем спутниковые снимки подтвердили поражение производственного цеха на предприятии «Энергия», расположенном в городе Елец Липецкой области.

Первое поражение предприятия произошло в ночь с 22 на 23 мая 2025 года. Тогда группа из около десятка дальнобойных беспилотников атаковала производство.

По словам очевидцев, по крайней мере несколько беспилотников достигли своей цели. На кадрах, которые опубликовали местные жители, было видно, что пострадало здание предприятия.

В ночь с 23 на 24 мая ударные дроны повторно атаковали этот объект.

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