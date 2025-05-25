Каннский триумф Панахи Александр Роднянский

25.05.2025, 10:21

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Александр Роднянский

Впервые с 2010 года бесстрашный режиссер представил фильм на фестивале лично.

Золотую Пальмовую Ветвь Каннского кинофестиваля, его самый главный приз, как уже все знают, получил фильм иранского режиссера Джафара Панахи «Простая случайность».

В 2010 году знаменитого в мире кино Панахи, лауреата главных призов Берлина, Венеции, Локарно и Канн, приговорили в Иране к 6 годам тюрьмы за «антиправительственную деятельность». Знакомые нам сроки, правда?

Тюрьму «милосердные» иранские власти заменили домашним арестом, запретив снимать кино, выезжать из страны и давать интервью. Несмотря на запреты, Панахи тайно снял ещё пять показанных на международных фестивалях фильмов, сам став в них главным участником.

В 2022-м году его осудили снова, в 2023-м он вышел из тюрьмы.

«Простая случайность» – это первый фильм иранского режиссера, поставленный после тюремного заключения и сухой голодовки.

Впервые с 2010 года бесстрашный режиссер представил фильм на фестивале лично.

Непонятно, сможет ли он после этого вернуться в Иран и как отреагируют аятоллы на получение его фильмом главной кинонаграды мира.

Но так или иначе, политический триллер о случайной встрече жертв политических репрессий с палачом по кличке «Калека» (он потерял ногу на войне) и об их неспособности к, казалось, справедливому отмщению, стал лидером прогнозов на победу в Каннах сразу после премьерного показа.

Признаюсь честно, в отличие от Антона Долина, выдающегося знатока творчества Панахи, написавшего о нем прекрасную книгу, я не являюсь поклонником фильмов иранского мастера. Уважая его талант и личное мужество, я остаюсь равнодушным к его художественному стилю и способу повествования. Уж простите.

Но это честная победа фильма с ясной гуманистической позицией на фестивале, основную часть программы которого составили фильмы о семейных проблемах, сделанные пребывающими в растерянности перед все более страшной реальностью авторами.

Такие времена…

Александр Роднянский, Telegram

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