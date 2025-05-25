Atlantic Council: Новая геополитическая роль золота 2 25.05.2025, 10:38

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Фото: AP

США должны адаптироваться к этой новой реальности.

Спрос на золото растет, как это уже происходило в 2008 году и во время пандемии COVID-19, пише Atalntic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Однако сегодня ситуация иная: рост цен подогревается не только инвесторами, но и центральными банками стран, чтобы обезопасить себя от последствий финансовых кризисов.

Государства и частные структуры создают золотовалютные активы и платёжные системы, не зависящие от доллара. Это не просто попытки экономической диверсификации — это прямой вызов финансовой гегемонии США и системе санкционного давления.

После начала полномасштабной войны против Украины Запад заморозил порядка $300 млрд российских активов Российские банки, включая Ланта-Банк и Витабанк, получали валюту от партнеров в ОАЭ и Турции в обмен на золото. Эти схемы уже попали под санкции США и Великобритании в 2023 году. Британия даже опубликовала «красное предупреждение» о рисках торговли золотом в обход ограничений.

Наряду с физическим золотом, быстро растет рынок криптовалют, обеспеченных золотом. Такие проекты, как Tether Gold (XAUT) и Paxos Gold, позволяют хранить и передавать стоимость с золотым обеспечением, но без физического перемещения слитков. Это делает их особенно привлекательными для обхода санкций.

Министерство финансов Кыргызстана объявило о запуске стейблкоина USDKG, обеспеченного золотом, но привязанного к доллару. В 2024 году банк «Керемет» уже оказался под санкциями США за помощь российскому Промсвязьбанку в проведении нелегальных операций. Теперь Кыргызстан может стать центром серых финансовых схем с участием золота и цифровых активов.

Сегодня стейблкоины участвуют в 63% всех незаконных криптовалютных операций, становясь удобным инструментом для игроков под санкциями. Даже принятый Сенатом США законопроект GENIUS, направленный на регулирование криптовалют, слабо защищает от зарубежных эмитентов, таких как Tether, находящихся вне юрисдикции США.

Чтобы противодействовать новым схемам обхода санкций, Западу следует расширить международное регулирование стейблкоинов, особенно тех, что обеспечены физическим золотом и работают вне традиционной банковской системы.

Возврат золота как финансового актива и рост цифровых золотых валют подрывают доллароцентричную архитектуру мировой экономики. США, чтобы сохранить эффективность санкционной политики, должны адаптироваться к этой новой реальности, ограничивая стимулы к дедолларизации и ужесточая контроль над альтернативными активами, включая физическое и цифровое золото.

США и их союзники обладают всеми ресурсами для того, чтобы адаптироваться к новой реальности, защитить легитимную финансовую систему и сохранить эффективность санкционного давления. В этом направлении уже ведется активная работа, и у международного сообщества есть все шансы не только справиться с новыми рисками, но и укрепить основы прозрачной, устойчивой и безопасной финансовой системы будущего.

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