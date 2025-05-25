В Минске BMW влетело в маршрутку 25.05.2025, 10:51

Два пассажира маршрутного такси доставлены в больницу.

Автомобиль BMW вылетел на встречку на столичной улице Немиге и врезался в маршрутку. Есть пострадавшие, пишет onliner.by.

— Сегодня около 19:50 30-летний водитель автомобиля BMW, двигаясь по улице Немиге, вблизи пересечения с проспектом Победителей при выборе скорости не учел погодные условия, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с маршрутным такси, — рассказали подробности в ГАИ.

Два пассажира маршрутного такси доставлены в больницу для обследования.

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