В Минске BMW влетело в маршрутку
- 25.05.2025, 10:51
Два пассажира маршрутного такси доставлены в больницу.
Автомобиль BMW вылетел на встречку на столичной улице Немиге и врезался в маршрутку. Есть пострадавшие, пишет onliner.by.
— Сегодня около 19:50 30-летний водитель автомобиля BMW, двигаясь по улице Немиге, вблизи пересечения с проспектом Победителей при выборе скорости не учел погодные условия, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с маршрутным такси, — рассказали подробности в ГАИ.
Два пассажира маршрутного такси доставлены в больницу для обследования.