Зеленский: Молчание Америки только поощряет Путина
- 25.05.2025, 10:53
- 1,260
Президент Украины прокомментировал ночной удар РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированный комбинированный удар РФ по Украине и заявил, что молчание мира и США «лишь поощряют» российского диктатора Владимира Путина.
«Сегодня спасатели работали в более чем 30 украинских городах и селах после массированного российского удара. Всюду, где нужно, работы продолжаются — наши службы на местах, оказывают помощь и поддерживают людей. Спасибо вам», — написал президент.
Он отметил, что почти 300 ударных беспилотников выпустили россияне за эту ночь, большинство — шахеды. Также РФ использовала почти 70 ракет различных типов, включая баллистические.