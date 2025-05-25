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Зеленский: Молчание Америки только поощряет Путина

  • 25.05.2025, 10:53
  • 1,260
Зеленский: Молчание Америки только поощряет Путина
Владимир Зеленский

Президент Украины прокомментировал ночной удар РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированный комбинированный удар РФ по Украине и заявил, что молчание мира и США «лишь поощряют» российского диктатора Владимира Путина.

«Сегодня спасатели работали в более чем 30 украинских городах и селах после массированного российского удара. Всюду, где нужно, работы продолжаются — наши службы на местах, оказывают помощь и поддерживают людей. Спасибо вам», — написал президент.

Он отметил, что почти 300 ударных беспилотников выпустили россияне за эту ночь, большинство — шахеды. Также РФ использовала почти 70 ракет различных типов, включая баллистические.

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