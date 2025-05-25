Ученые рассказали, почему не стоит откладывать будильник 25.05.2025, 11:22

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Интересный факт.

Большинство людей откладывает подъем и нажимает на «повтор» будильника по утрам. Это кажется безобидной привычкой — немного доспать, продлить комфорт. Однако ученые из госпиталя Бригама и в Массачусетсе, США, выяснили: примерно 11 минут промежуточного сна не восстанавливают силы, а мешают телу и мозгу полноценно завершить ночной отдых, пишет techinsider.

Почему нельзя откладывать будильник

Согласно новому исследованию, более половины пользователей приложения Sleep Cycle по всему миру регулярно пользуются функцией повтора в будильнике. В среднем люди спят дополнительно по 11 минут после первого сигнала. Однако эти минуты проходят в «поверхностном сне» и прерывают восстановительную REM-фазу, в которой мозг перерабатывает эмоции и закрепляет память.

«Лучше всего ставить будильник на самое позднее время, когда вы действительно готовы проснуться, и сразу вставать», — говорит автор исследования доктор Ребекка Роббинс.

Повторный сон после будильника не приносит пользы, а может даже вызвать дневную сонливость, — говорит эксперт.

Так, в исследовании проанализировали данные более чем 21 000 пользователей из разных стран за шесть месяцев — более 3 миллионов сеансов сна. Почти 56% записей заканчивались срабатыванием повтора будильника.

Причем 45% людей использовали повтор более чем в 80% случаев, в среднем на 20 минут.

Почему повтор будильника — вреден

Также ученые выяснили, что повторы будильника чаще случаются в будни, а реже — на выходных.

Между тем люди, которые ложатся позже, чаще откладывают подъем.

Женщины используют кнопку повтора чаще мужчин, что может быть связано с риском бессонницы и нагрузкой по уходу за детьми.

Исследование показало: чем дольше человек спит ночью (более 9 часов), тем вероятнее он нажимает на повтор. Но при этом именно рано ложащиеся люди реже используют эту функцию.

География тоже важна — в США, Швеции и Германии кнопкой повтора пользуются чаще, чем в Японии и Австралии.

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