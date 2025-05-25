Популярное фруктовое желе попало под запрет в Беларуси

Популярное фруктовое желе попало под запрет в Беларуси6
- 25.05.2025, 11:34
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Причиной стала недопустимая пищевая добавка.
В Беларуси под запрет попало популярное фруктовое желе китайского производства. Сладость включили в Реестр опасной продукции Госстандарта.
Так, под запрет в Беларуси попало фруктовое желе «Zombie мозг» (зубная щетка) от китайского производителя Shantou Wally Foodstuff.
Причиной запрета стала недопустимая пищевая добавка, которую выявили белорусские специалисты.
При производстве была использована пищевая добавка пектин (Е440), применение которой не допускается при производстве порционного желе.