Военный призыв в Германии может быть возвращен уже со следующего года

Военный призыв в Германии может быть возвращен уже со следующего года1
- 25.05.2025, 11:45
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Названо условие.
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страна может рассмотреть возобновление военного призыва уже со следующего года, если не удастся набрать необходимое количество добровольцев в ряды вооруженных сил
Об этом сообщает Reuters.
«Наша модель изначально базируется на добровольном участии. Если наступит время, когда у нас будет больше возможностей, чем добровольная регистрация, тогда мы можем принять решение сделать ее обязательной», — отметил Писториус.
По его словам, новый законопроект может вступить в силу уже с 1 января 2026 года.
Командующий Отделом внутренней безопасности Германии Андреас Хенне также поддержал призыв на военную службу.
«Мы стали на правильный путь, но теперь нам нужно ускорить темпы. С точки зрения оборудования, расширения инфраструктуры и, прежде всего, персонала», — сказал он.