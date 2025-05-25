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Военный призыв в Германии может быть возвращен уже со следующего года

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  • 25.05.2025, 11:45
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Военный призыв в Германии может быть возвращен уже со следующего года

Названо условие.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страна может рассмотреть возобновление военного призыва уже со следующего года, если не удастся набрать необходимое количество добровольцев в ряды вооруженных сил

Об этом сообщает Reuters.

«Наша модель изначально базируется на добровольном участии. Если наступит время, когда у нас будет больше возможностей, чем добровольная регистрация, тогда мы можем принять решение сделать ее обязательной», — отметил Писториус.

По его словам, новый законопроект может вступить в силу уже с 1 января 2026 года.

Командующий Отделом внутренней безопасности Германии Андреас Хенне также поддержал призыв на военную службу.

«Мы стали на правильный путь, но теперь нам нужно ускорить темпы. С точки зрения оборудования, расширения инфраструктуры и, прежде всего, персонала», — сказал он.

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