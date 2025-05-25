В Минске нашли огромного паука-птицееда 7 25.05.2025, 12:01

2,330

Его родина — Южная Америка.

В Минске спасатели МЧС поймали огромного паука, которого в городе обнаружили прохожие, сообщает агентство «Минск-Новости».

Инцидент произошел на улице Яна Чечота 24 мая. Двое подростков вблизи дома №7 обнаружили прямо на улице огромного паука, которые обычной в живой природе в Беларуси не встречаются. Школьники позвонили в МЧС.

Прибывшие по вызову спасатели поймали и изолировали паука. Сейчас еще устанавливается вид членистоного, но он похож на паука из рода Lasiodora. Местом обитания таких больших пауков-птицеедов является Южная Америка.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com