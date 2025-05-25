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В Минске нашли огромного паука-птицееда

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  • 25.05.2025, 12:01
  • 2,330
В Минске нашли огромного паука-птицееда

Его родина — Южная Америка.

В Минске спасатели МЧС поймали огромного паука, которого в городе обнаружили прохожие, сообщает агентство «Минск-Новости».

Инцидент произошел на улице Яна Чечота 24 мая. Двое подростков вблизи дома №7 обнаружили прямо на улице огромного паука, которые обычной в живой природе в Беларуси не встречаются. Школьники позвонили в МЧС.

Прибывшие по вызову спасатели поймали и изолировали паука. Сейчас еще устанавливается вид членистоного, но он похож на паука из рода Lasiodora. Местом обитания таких больших пауков-птицеедов является Южная Америка.

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