Канада может присоединиться к «Золотому куполу» Трампа 25.05.2025, 12:20

Фото: AP

Система должна защищать Северную Америку от угроз со стороны России и Китая.

Правительство Канады официально подтвердило участие в переговорах с США по поводу присоединения к оборонной инициативе президента Дональда Трампа под названием «Золотой купол» (Golden Dome) — масштабному проекту противоракетной обороны стоимостью более $175 млрд, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Система должна защищать Северную Америку от угроз со стороны России, Китая, Северной Кореи и Ирана. Трамп уже заявил, что Канада должна «внести свой справедливый вклад», хотя точный объем пока не определен.

Однако в экспертном сообществе инициатива уже подвергается жесткой критике. По мнению аналитиков, проект представляет собой не стратегическую необходимость, а скорее «театральную постановку» в сфере обороны.

Несмотря на соблазнительность идеи — высокотехнологичная защита от ракетных ударов, — суть проекта напоминает знаменитые «Звездные войны» времен Рейгана. Как и в 1980-х, эксперты сомневаются, что система будет способна эффективно нейтрализовать современные гиперзвуковые угрозы.

Этот проект — личная инициатива Трампа, чьи политические позиции и взгляды нестабильны. Аналитики подчеркивают, что Канада уже обладает уникальной системой совместной обороны с США — NORAD.

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