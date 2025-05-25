Канада может присоединиться к «Золотому куполу» Трампа
- 25.05.2025, 12:20
Система должна защищать Северную Америку от угроз со стороны России и Китая.
Правительство Канады официально подтвердило участие в переговорах с США по поводу присоединения к оборонной инициативе президента Дональда Трампа под названием «Золотой купол» (Golden Dome) — масштабному проекту противоракетной обороны стоимостью более $175 млрд, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).
Система должна защищать Северную Америку от угроз со стороны России, Китая, Северной Кореи и Ирана. Трамп уже заявил, что Канада должна «внести свой справедливый вклад», хотя точный объем пока не определен.
Однако в экспертном сообществе инициатива уже подвергается жесткой критике. По мнению аналитиков, проект представляет собой не стратегическую необходимость, а скорее «театральную постановку» в сфере обороны.
Несмотря на соблазнительность идеи — высокотехнологичная защита от ракетных ударов, — суть проекта напоминает знаменитые «Звездные войны» времен Рейгана. Как и в 1980-х, эксперты сомневаются, что система будет способна эффективно нейтрализовать современные гиперзвуковые угрозы.
Этот проект — личная инициатива Трампа, чьи политические позиции и взгляды нестабильны. Аналитики подчеркивают, что Канада уже обладает уникальной системой совместной обороны с США — NORAD.