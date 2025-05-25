Израиль ввел в Газу все регулярные пехотные и танковые бригады 25.05.2025, 12:32

иллюстративное фото

ХАМАС отступает.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ввела в сектор Газа все регулярные пехотные и бронетанковые бригады. Об этом 24 мая сообщил израильский телеканал «КАН Хадашот» со ссылкой на источники в силовых структурах.

По данным телеканала, последней в сектор вошла воздушно-десантная бригада. Ранее туда были направлены подразделения «Голани», «Гивати», «Нахаль», «Кфир», а также 7-я бронетанковая бригада «Саар ми-Голан», 188-я «Барак», 401-я «Икваот а-Барзель» и спецподразделения. Боевые действия сосредоточены в двух районах — на севере сектора и в районе Хан-Юниса на юге. За несколько дней до этого ЦАХАЛ призвал жителей этих зон эвакуироваться в гуманитарные районы. В указанных районах также были проведены массированные авиаудары.

«КАН Хадашот» отмечает, что, в отличие от предыдущих фаз войны, продвижение израильских войск происходит медленно, с приоритетом на безопасность. Такое решение приняли начальник Генштаба Эяль Замир и командующий Южным военным округом Янив Асур. По их приказу движение войск осуществляется «с обеспечением безопасности за счет скорости» — то есть с воздушным прикрытием и поэтапным развертыванием сил.

По словам источников канала, в настоящее время солдаты почти не сталкиваются с сопротивлением. В израильской разведке полагают, что большинство боевиков ХАМАС покинули районы боевых действий, отступив на юг.

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