Россия нанесла рекордный удар по Украине

Россия нанесла рекордный удар по Украине10
- 25.05.2025, 12:56
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В атаке участвовали 298 БПЛА.
В ночь на 25 мая (с 21:40 24 мая) российские войска осуществили комбинированный удар по Украине с применением 367 средств воздушного нападения. Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
РФ запустила по Украине:
девять баллистических ракет «Искандер-М/KN-23» (район пусков — Курская обл. — РФ);
55 крылатых ракет воздушного и морского базирования Х-101, Калибр с самолетов стратегической авиации Ту-95, ТУ-160 (районы пусков — Саратовская обл., акватория Черного моря);
одну крылатую ракету Х-22 с самолета Ту-22М3 (из воздушного пространства над акваторией Черного моря);
четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69 с самолетов тактической авиации (пуски с северного направления);
298 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Брянск, Миллерово, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ. Это наибольшее количество дронов, которое применила РФ против Украины с февраля 2022 года.
Предыдущий антирекорд был зафиксирован 18 мая. Тогда российские войска атаковали 273 ударными БпЛА.