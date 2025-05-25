FT: ВСУ стали грозной силой 3 25.05.2025, 13:15

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Российское наступление не будет успешным.

Вдоль более чем 1000-километровой линии фронта страна-агрессор России перегруппировывает войска перед тем, что военнослужащие и и аналитики расценивают как подготовка к новому крупному наступлению в ближайшие месяцы.

Об этом в воскресенье, 25 мая, пишет The Financial Times, анализируя ситуацию на поле боя после активизации дипломатических усилий по урегулированию войны РФ против Украины.

Как отмечается в публикации, украинские официальные лица и солдаты не питают иллюзий относительно скорого окончания боев. По их словам, встреча в Турции с российской делегацией 16 мая убедила переговорщиков от Украины, что мир все еще является отдаленной перспективой и Москва не проявляет никаких признаков уменьшения атак или уступок. При этом нестабильная поддержка Украины со стороны США только придала смелости российскому диктатору Владимиру Путину, пишет FT.

Украинские силы на восточном фронте фиксируют, как российская пехота совершает штурмовые действия на мотоциклах, багги и электросамокатах. Саид Исмагилов — бывший муфтий Духовного управления мусульман Украины «УММА», лейтенант 57 ОМПБр — сравнивает оккупантов с «роем саранчи», которые действуют «не одной большой волной, а бесконечным потоком». По его словам, врагу плевать на потери, и «они просто продолжают наступать… не за километры, а за метры».

В последние недели боевые действия усилились в районе Покровска и Константиновки Донецкой области, давя на опорные пункты Краматорска и Славянска, приближаясь к границам Днепропетровской области.

Однако, украинцы «остаются грозной силой в обороне» сказал в комментарии изданию военный аналитик из Вены Франц-Штефан Гади. По его словам, можно ожидать постепенного продвижения войск РФ, «но никаких неминуемых крахов, никакого обрушения линии фронта». Силы обороны Украины теперь гораздо меньше зависимы от Америки в поставках артиллерии, поскольку активизировалась Европа. Аналитик подчеркнул, что у РФ есть превосходство в артиллерийском огне, но незначительное.

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