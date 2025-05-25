Где белорусы смогут отдохнуть этим летом 4 25.05.2025, 13:13

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Многие по-прежнему выбирают Европу.

Совсем скоро начнется сезон отпусков. Вместе с эксперткой из Visaflow «Еврорадио» посмотрело, куда в этом сезоне отправятся загорать белорусы и сколько это будет стоить.

Если нет визы

В этом году популярными направлениями для белорусов остаются Турция, страны Азии и даже Маврикий, говорит главная редакторка Visaflow Анастасия Лысоковская.

— Очень популярна Турция. Эта страна одна из самых доступных, но в этом сезоне будет дороже, чем год-два назад. Египет тоже востребован, но постепенно теряет свою актуальность из-за высоких цен и сервиса. Плюс чрезвычайные происшествия отпугивают туристов.

В эти страны легко добираться из России — оттуда есть много прямых авиарейсов, но перелёты могут занимать и по восемь часов.

Семьи с детьми в основном выбирают те места, где есть прямое авиасообщение из Беларуси.

Почему белорусы едут в Турцию и Египет?

Мне кажется, в скопе проблем с визами и авиасообщением, а также просто с тем, что белорусам нравится туда ездить.

Такой пример приведу: многие уехали из Беларуси, а открыть визу, например, для родителей, сложно. И, получается, приезжать туда дешевле, чем заморачиваться с визами. Поэтому люди смотрят, куда легче полететь прямым рейсом.

Хочется в Европу, но визы пока еще нет. Я успею?

Ситуация с визами продолжает быть тяжёлой, особенно, если хочется отдохнуть этим летом. Например, можно рассчитывать на Грецию.

Обычно греки летом хорошо открывают, но пока мы не видим тенденции по улучшению — всё ещё много отказов. Возможно, в июне что-то улучшится, но пока там 50 на 50.

Сейчас лучше всех выдает Испания. Но нюанс в том, что в они увеличили срок рассмотрения до 60 дней, это тоже нужно учитывать. Например, люди, которые подались в марте, только недавно паспорта получили. Но всё равно есть шанс, что можно летом ещё съездить.

Обязательно должны быть финансовые гарантии — не менее 2-3 тысяч долларов в эквиваленте белорусских рублей, брони билетов и отеля.

В Италию можно купить тур у туристического агентства, через них открывать визу.

Можно рассматривать Болгарию, Румынию и Хорватию, которые недавно вступили в зону Шенген. Если мы записываемся на эти страны, то лучше туда и ехать.

Потому что Болгария аннулирует визу, если заметит какие-то телодвижения по аннулированию брони или если вы на самом деле не едете туда.

У Хорватии задержки с документами очень большие, сроки рассмотрения — месяц-два. Уже год в Шенгене, но до сих пор не наладили выдачу виз. У Румынии такая же ситуация.

Германия — полтора года ожидания записи.

Сколько стоят визы?

Если обращаться к агентствам, то самая дешёвая – это Греция — от 300 рублей за услугу. В Испанию — от 400 рублей и выше.

В Италию очень дорого, цена может доходить и до 1000 долларов.

Если говорить о консульских сборах, то это от 250 рублей. Многое зависит от страны, где-то это может быть 500 и даже 800 рублей. В некоторых визовых центрах может и 800 рублей быть просто за подачу.

Почему белорусы продолжают выбирать Европу?

Многие белорусы понимают, что визу оформить сложно. Уже приходит такой этап смирения. Почему хотят выехать в Европу? Мне кажется, первое — это тот факт, что у многих родственники, дети, родители уехали в Европу. Они хотят увидеться, поэтому оформляют Шенген.

В Европе дешевле?

Сложно сказать, если самостоятельно успеть записаться на Испанию, то выйдет, возможно, даже дешевле Турции.

Не то, что это прямо бюджетно, но цены, конечно, ниже. Перелеты здесь более удобные. Мы не говорим про пересечение границы, но выбор намного больше.

И дело в первую очередь, возможно, не в ценах, а в выборе мест, куда можно полететь. Помимо Испании, есть и Италия, и Греция. Тут можно и Канарские острова выбрать, и Мадейру…

Европа всё равно остаётся желанной для белорусов. Вне зависимости от того, что сейчас происходит с визами, спрос всё равно большой.

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