Под Варшавой горели склады: в небо поднялся опасный дым

Под Варшавой горели склады: в небо поднялся опасный дым1
- 25.05.2025, 13:39
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На складах находились изделия из пластика.
На складах в польском Кавенчине, который находится в 30 километрах от Варшавы, произошел сильный пожар. Сообщение о возгорании поступило в субботу, 24 мая, в 22:00 по местному времени.
Горели складские помещения, на которых хранились изделия из пластика. В небо поднимался токсичный дым. Местных жителей призвали закрыть окна.
Площадь пожара — около 10 тысяч метров квадратных. С возгоранием боролись более 160 пожарных. Склады удалось потушить лишь утром 25 мая.
Напомним, в мае 2024 года в Варшаве сгорел торговый центр Marywilska. Премьер страны Дональд Туск заявил, что за ним стоят россияне.