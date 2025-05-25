Минобразования Беларуси высказалось о запрете смарт-часов в школах 5 25.05.2025, 14:02

Запрет могут ввести с 1 сентября.

В Министерстве образования сказали о запрете смарт-часов и кнопочных телефонов после запрета на смартфоны для школьников на уроках с 1 сентября 2025 года. Подробнее разъяснили в сюжете на госТВ.

Так, по словам Ирины Каржовой, замначальника главного управления общего среднего и дошкольного образования Минобразования, сейчас в Беларуси речь идет больше о зонах без мобильного телефона в школах нежели о конкретном ограничении, например, смарт-часов.

- Это будут зоны без мобильного телефона. И там не оговаривается - кнопочный телефон запрещается или с выходом в интернет, - прокомментировала чиновница.

При этом представитель Минобразования обратила внимание, что у детей, у которых мобильное устройство должно быть по медицинским показаниям, мобильник забирать не будут.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com