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Минобразования Беларуси высказалось о запрете смарт-часов в школах

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  • 25.05.2025, 14:02
Минобразования Беларуси высказалось о запрете смарт-часов в школах

Запрет могут ввести с 1 сентября.

В Министерстве образования сказали о запрете смарт-часов и кнопочных телефонов после запрета на смартфоны для школьников на уроках с 1 сентября 2025 года. Подробнее разъяснили в сюжете на госТВ.

Так, по словам Ирины Каржовой, замначальника главного управления общего среднего и дошкольного образования Минобразования, сейчас в Беларуси речь идет больше о зонах без мобильного телефона в школах нежели о конкретном ограничении, например, смарт-часов.

- Это будут зоны без мобильного телефона. И там не оговаривается - кнопочный телефон запрещается или с выходом в интернет, - прокомментировала чиновница.

При этом представитель Минобразования обратила внимание, что у детей, у которых мобильное устройство должно быть по медицинским показаниям, мобильник забирать не будут.

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