Минобразования Беларуси высказалось о запрете смарт-часов в школах

Минобразования Беларуси высказалось о запрете смарт-часов в школах5
- 25.05.2025, 14:02
Запрет могут ввести с 1 сентября.
В Министерстве образования сказали о запрете смарт-часов и кнопочных телефонов после запрета на смартфоны для школьников на уроках с 1 сентября 2025 года. Подробнее разъяснили в сюжете на госТВ.
Так, по словам Ирины Каржовой, замначальника главного управления общего среднего и дошкольного образования Минобразования, сейчас в Беларуси речь идет больше о зонах без мобильного телефона в школах нежели о конкретном ограничении, например, смарт-часов.
- Это будут зоны без мобильного телефона. И там не оговаривается - кнопочный телефон запрещается или с выходом в интернет, - прокомментировала чиновница.
При этом представитель Минобразования обратила внимание, что у детей, у которых мобильное устройство должно быть по медицинским показаниям, мобильник забирать не будут.