Андрюс Кубилюс: Это будет прорыв в поддержке Украины 1 25.05.2025, 14:20

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Андрюс Кубилюс

Фото: 15min.lt

Единственным реальным путем к миру является мир через силу.

ЕС утвердил кредитную инициативу на сумму 150 миллиардов евро, направленную на перевооружение Европы и усиление военной поддержки Украины, пишет The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).

По словам еврокомиссара по вопросам обороны Андрюса Кубилюса, данная программа может стать «очень важным прорывом» в стратегии ЕС по сдерживанию России и укреплению европейской безопасности.

Программа, получившая название Security Action for Europe (SAFE) (Программа действий по обеспечению безопасности Европы), является частью более широкой инициативы ЕС на 800 миллиардов евро, разработанной после приостановки военной помощи Украине со стороны США по решению президента Дональда Трампа.

Как отметил Кубилюс, он ожидает, что многие государства-члены воспользуются этими займами для совместных оборонных закупок и поддержки Украины. Каждой стране будет предоставлено шесть месяцев на разработку проектов после окончательного одобрения соглашения на следующей неделе.

«Государства-члены смогут брать кредиты... и использовать их для совместных закупок, включая потребности Украины», — заявил Кубилюс.

Великобритания также получит доступ к участию в проектах, финансируемых по линии SAFE, благодаря новому пакту в области безопасности между ЕС и Лондоном.

Кубилюс подчеркнул стратегическую важность соглашения с Великобританией, отметив, что «невозможно представить архитектуру европейской безопасности без Великобритании с одной стороны и Украины — с другой». Он также призвал к рациональному распределению обязанностей между США и ЕС на фоне растущей угрозы со стороны России.

Кубилюс выразил уверенность, что Европа может восполнить пробел, оставленный США, и подчеркнул, что единственным реальным путем к миру является «мир через силу», поскольку вера в готовность Путина к переговорам — это «иллюзия».

Он также отметил, что успех Украины представляет для Кремля экзистенциальную угрозу: «С точки зрения Путина, успех Украины — это величайшая опасность, потому что он может подтолкнуть российский народ к пути демократии».

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