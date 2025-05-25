Белорусам в Польше приходят фейковые письма о депортации

Белорусам в Польше приходят фейковые письма о депортации4
- 25.05.2025, 14:33
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Правозащитники рассказали о рассылке от злоумышленников.
Проживающие в Польше белорусы получают письма, в которых от имени Агентства внутренней безопасности (ABW) сообщается о принятом в их отношении решении о депортации. Об этом 25 мая сообщила инициатива «Партызанка» (Partyzanka), которая занимается оказанием правовой помощи эмигрантам.
Отмечается, что к инициативе «обратилось уже несколько человек, которые получили письма якобы от заместителя главы ABW Польши».
Среди прочего в письмах говорится, что адресат является угрозой национальной безопасности Польши.
«Будьте внимательны, эти письма не являются решениями о депортации или официальными письмами», — заявляют юристы.
«Партызанка» рекомендует получателям такой бумаги «индивидуально обращаться в ABW с целью поиска преступников».