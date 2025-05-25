Нидерланды передают Украине последний обещанный F-16

Нидерланды передают Украине последний обещанный F-162
- 25.05.2025, 14:45
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ВСУ получат его уже завтра.
Нидерланды в понедельник, 26 мая, отправят в Украину свой последний - 24-й - истребитель F-16. Об этом сообщил министр обороны страны Рубен Брекельманс, пишет WNL.
«Это означает, что все 24 обещанных истребителя вскоре будут присутствовать в Украине», - цитирует его издание.
Брекельманс отметил, что российский диктатор Владимир Путин ударами по Украине демонстрирует, что не намерен серьезно обсуждать прекращение огня.
Поэтому, уверен министр, важно продолжать усиливать давление на Россию и оказывать Украине как можно большую поддержку.